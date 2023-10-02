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        Adana´daki iki belediyeye rüşvet operasyonunda 34 şüpheli adliyede

        ADANA´daSeyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 34´ü adliyeye sevk edildi, diğer 26 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:10
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        Adana´daki iki belediyeye rüşvet operasyonunda 34 şüpheli adliyede
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        ADANA´daSeyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 34´ü adliyeye sevk edildi, diğer 26 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen `rüşvet´, `resmi belgede sahtecilik´ ve `imar yolsuzluğu´ soruşturması kapsamında 61 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, kişilerin adresleri ve belediye binalarına 29 Eylül´de şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Z., imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi ise aranıyor.

        TAŞINMAZ VE ARAÇLARA TEDBİR KARARI

        Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında değerlendirilen 112 taşınmaz ile 37 araca da tedbir kararı uygulandı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro ve 17 bin 50 TL ile 1 tabanca ele geçirildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 26´sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Z.´nin de bulunduğu 34 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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