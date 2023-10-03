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        Adana'da şiddetli yağış ve fırtına, gül seralarını vurdu

        ADANA'daşiddetliyağış ve fırtına nedeniyle su baskınları yaşandı, çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü; gül seraları büyük zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:00
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        Adana'da şiddetli yağış ve fırtına, gül seralarını vurdu
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        ADANA'daşiddetliyağış ve fırtına nedeniyle su baskınları yaşandı, çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü; gül seraları büyük zarar gördü.

        Kavurucu sıcaklarla yazı geçiren Adana'da, önceki gün şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanağın da etkisini gösterdiği kentte, su baskınları yaşandı, yollar su ile doldu. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yerinden sökülüp, devrildi. Seyhan ilçesinde de özellikle gül seraları, büyük zarar gördü. Çiftçi Mehmet Tahir Tayboğa (43), "Yağmurun ardından gelen fırtına, bir anda hortuma döndü. Seralarımız yerle bir oldu. Canımızı zor kurtardık. Her serada yaklaşık 1 milyon lira zarar var. Bunlar, Sevgililer Günü gülleriydi. O güne yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Sadece destek bekliyoruz" dedi.

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