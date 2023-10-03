Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Takiple durdurulan minibüslerden 21 kaçak göçmen çıktı; 2 tutuklama

        ADANA´dasürücülerinin polisin `dur´ ihtarına uymadıkları, takiple önleri kesilerek durdurulan 2 minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücüler E.A. (37) ile Y.O. (30) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takiple durdurulan minibüslerden 21 kaçak göçmen çıktı; 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA´dasürücülerinin polisin `dur´ ihtarına uymadıkları, takiple önleri kesilerek durdurulan 2 minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücüler E.A. (37) ile Y.O. (30) tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda takibe aldıkları 2 minibüsü, uygulama noktasında durdurmak istedi. Sürücüler polisin ihtarına uymadı. Ekiplerin takibiyle kısa sürede önleri kesilerek durdurulan araçlarda, 21 kaçak göçmen yakalandı. Sürücüler E.A. ile Y.O. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ile Y.O., mahkemece tutuklandı. Araçlara da el konulup, `korsan taşımacılık yapmak´ suçundan 32 bin 430 TL idari para cezası uygulandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Gülistan nine 85 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        UEFA'dan çılgın proje! 3 lig, 54 takım
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        Kasım Süleymani krizi! Maça çıkmadılar
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        En yüksek açılışı
        En yüksek açılışı

        Benzer Haberler

        Adana'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Adana'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Adana'da 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Adana'da 125 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Adana'da şiddetli yağış ve fırtına, gül seralarını vurdu
        Adana'da şiddetli yağış ve fırtına, gül seralarını vurdu
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis ce...
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis ce...
        Adana'da "Ruh Sağlığı Önemli" projesi kapsamında 5 ülkeden 35 genç bir aray...
        Adana'da "Ruh Sağlığı Önemli" projesi kapsamında 5 ülkeden 35 genç bir aray...
        Adana´daki iki belediyeye rüşvet operasyonunda 34 şüpheli adliyede (2)
        Adana´daki iki belediyeye rüşvet operasyonunda 34 şüpheli adliyede (2)