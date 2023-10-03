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        Uyuşturucu ticareti şüphelisi çiftten koca tutuklandı

        ADANA'da,uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen V.Ç. ile eşi M.Ç., polisin operasyonuyla yakalandı. Evinde 5 kilo 64 gram bonzai, 621 uyuşturucu içerikli hap ve 44 gram esrar ele geçirilen V.Ç. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:40
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        Uyuşturucu ticareti şüphelisi çiftten koca tutuklandı
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        ADANA'da,uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen V.Ç. ile eşi M.Ç., polisin operasyonuyla yakalandı. Evinde 5 kilo 64 gram bonzai, 621 uyuşturucu içerikli hap ve 44 gram esrar ele geçirilen V.Ç. tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen V.Ç. ile eşi M.Ç.'nin evine baskın düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı, evdeki aramada 5 kilo 64 gram bonzai, reçeteye tabi 621 uyuşturucu içerikli hap, 44 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, M.Ç. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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