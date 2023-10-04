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        Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövülüp, sürüklenerek sokaklarda dolaştırıldı

        ADANA'dauyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen kişi, mahalleli tarafından darbedilip yerde sürüklenip, ara sokaklarda dolaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:05
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        Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövülüp, sürüklenerek sokaklarda dolaştırıldı
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        ADANA'dauyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen kişi, mahalleli tarafından darbedilip yerde sürüklenip, ara sokaklarda dolaştırıldı.

        Olay, gece saatlerinde, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, metamfetamin sattığı ve kullandığı iddia edilen kişi, bölge halkı tarafından darbedildi. Bu sırada gruptan 1 kişi, yere yatırdığı şüpheliyi kıyafetinden tutup sürükleyerek ara sokakları gezdirdi. Şüpheli daha sonra polise teslim edildi. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

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