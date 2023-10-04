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        Belediyede rüşvetin şifresi: Zeytinin kilosu 8 bin TL

        ADANA´daSeyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet ve imar yolsuzluğu soruşturmasının, 2022 yılında tamamladığı inşaata rüşvet ödemediği için ruhsat alamayan ve iflas eden müteahhidin şikayetiyle başladığı ortaya çıktı. 13 şüphelinin tutuklandığı operasyonda, müteahhitlerle yapılan telefon görüşmelerinde 'Zeytinin kilosu 8 bin lira' denilerek istenen rüşvetin miktarının belirtildiği tespit edildi. 12 taşınmaz ile 37 araca da tedbir kararı konulurken, alınan rüşvetin 750 milyon TL'yi bulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:52 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:55
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        Belediyede rüşvetin şifresi: Zeytinin kilosu 8 bin TL
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        ADANA´daSeyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet ve imar yolsuzluğu soruşturmasının, 2022 yılında tamamladığı inşaata rüşvet ödemediği için ruhsat alamayan ve iflas eden müteahhidin şikayetiyle başladığı ortaya çıktı. 13 şüphelinin tutuklandığı operasyonda, müteahhitlerle yapılan telefon görüşmelerinde 'Zeytinin kilosu 8 bin lira' denilerek istenen rüşvetin miktarının belirtildiği tespit edildi. 12 taşınmaz ile 37 araca da tedbir kararı konulurken, alınan rüşvetin 750 milyon TL'yi bulduğu bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen `rüşvet´, `resmi belgede sahtecilik´ ve `imar yolsuzluğu´ soruşturması kapsamında 61 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, kişilerin adresleri ve belediye binalarına 29 Eylül´de şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu, eski imar müdürü Hasan Uzun, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Z., imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi ise bulunamadı.

        ADRESLERDE ZİYNET EŞYASI VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

        Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında değerlendirilen 112 taşınmaz ile 37 araca da tedbir kararı uygulandı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin TL değerinde ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro ve 17 bin 50 TL ile 1 tabanca ele geçirildi.

        RUHSAT ALAMAYAN MÜTEAHHİDİN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

        Soruşturmanın, 2022 yılında bitirdiği bir inşaatın ruhsatını rüşvet vermediği için alamayan ve bu yüzden iflas eden bir müteahhidin suç duyurusuyla başladığı ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´nca verilen talimatın ardından KOM ekipleri, Çukurova Belediyesi´nin yapı denetim bölümünü teknik ve fiziki takibe aldı. Usule uygun yapılmamış binalara ruhsat almak isteyen müteahhitlerin şüphelilerden mimar Hıdır Kara ile irtibata geçtiği, daha sonra da eski belediye başkan yardımcısı Ali Arslanlıoğlu ve birlikte hareket ettiği eski imar müdürü Hasan Uzun´a yönlendirildiği öne sürüldü. Edinilen bilirkişi raporlarında ilçedeki 66 apartmanın imarında usulsüzlük yapıldığı, 1+1 olarak projelendirilen binaların 4+1 daireden oluştuğu, 8 kata kadar ruhsat alınan apartmanların 12 kat inşa edildiği kaydedildi. Alınan rüşvet miktarının ise yaklaşık 750 milyon TL olduğu değerlendirildi.

        ŞİFRELİ GÖRÜŞMELER TAKİBE TAKILDI

        Şüphelilerin, müteahhitlerle yaptığı rüşvet görüşmeleri kurulan ofislerde gerçekleştirdiği ve paranın zarf içerisinde elden aldığı öne sürüldü. Seyhan Belediyesi´nde de benzer yolsuzlukların olduğu ve müteahhitler ile yapı denetim görevlilerinin şifreli telefon görüşmeleri polisin teknik takibiyle tespit edildi. Şüphelilerin, projesi onaylanacak müteahhitlere onay verirken, "Zeytinin kilosu 8 bin lira" diyerek, alacağı rüşvet miktarını söylediği belirtildi.

        1 ŞÜPHELİ HALEN ARANIYOR

        Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları reddettiği öğrenilen şüphelilerden 27'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen ve aralarında rüşvet şebekesinin lideri olduğu ileri sürülen Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu, eski imar müdürü Hasan Uzun, yapı denetim görevlilerinin bulunduğu 13'ü tutuklandı. 3 şüpheliye ev hapsi verilirken, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelisi ise halen aranıyor.

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