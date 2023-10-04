Uzmandan köprüler için `gabari´ uyarısı: Ağır vasıtalar kontrol edilsin ÇUKUROVAÜniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, gabari sınırına uymayan ve aşırı yük taşıyan ağır vasıtalar nedeniyle otoban bağlantı köprülerinde hasar oluştuğunu, ana halatlarda kopmalar görüldüğünü belirterek, "Bu tür köprülerde gabari yüksekliğini artırmak zor. Trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde köprü altında yolun kot farkı bir miktar düşürülebilir ama kesin çözüm; ağır vasıtaların köprü ya da tünellere girmeden mutlaka ve sık sık kontrol edilmesidir" dedi.

ÇUKUROVAÜniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, gabari sınırına uymayan ve aşırı yük taşıyan ağır vasıtalar nedeniyle otoban bağlantı köprülerinde hasar oluştuğunu, ana halatlarda kopmalar görüldüğünü belirterek, "Bu tür köprülerde gabari yüksekliğini artırmak zor. Trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde köprü altında yolun kot farkı bir miktar düşürülebilir ama kesin çözüm; ağır vasıtaların köprü ya da tünellere girmeden mutlaka ve sık sık kontrol edilmesidir" dedi.

Adana'da azami yükseklik sınırına uymayan, aşırı yük alan kamyon ve TIR'lar, kent içinde zaman zaman köprü altlarında sıkışıyor. Bu araçlar, yüz binlerce aracın seyir halinde olduğu kara yolu ve otoban üzerindeki bağlantı köprülerine de zarar veriyor. Köprülere çarpan ağır vasıtalar, kirişlerde ağır hasara neden oluyor. Demirören Haber Ajansı'nın 26 Mart'ta gündeme getirdiği Adana-Mersin kara yolu üzerindeki Karaisalı gişeleri otoyol bağlantı köprüsündeki ağır hasar onarılırken, bu kez Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı çıkışında bulunan otoban bağlantı köprüsünün kirişlerinde hasar olduğu görüldü.

AĞIR HASAR ALAN İKİNCİ KÖPRÜ; HEMEN ÖNLEM ALINMALI

ÇÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay, Türkiye'de otoyollarda genellikle ön gerilmeli beton köprülerin kullanıldığını ve kirişlerinde çok yüksek mukavemetli 7 telli çelik kabloların bulunduğunu söyledi. Adana-Mersin otoyolu Türkmenbaşı çıkışında bulunan bağlantı köprüsünde inceleme yapan Prof. Dr. Çağatay, gabari sınırını aşan ağır vasıtaların çarpması sonucu kirişlerinin kırıldığını ve içerisinde bulunan çelik kabloların koptuğunu belirtti. Ağır hasar görülen köprünün yapı güvenliğinin azaldığını söyleyen Çağatay, "Köprüyü taşıyan ana halatlar kopmuş ve yapı güvenliği azalmış durumda. Ön gerilmeli beton kirişlerdeki kablolar kesinlikle kopmamalı ve hasar almamalıdır. Bu haliyle kullanılması son derece yanlıştır. Hemen güvenlik önlemlerinin alınması, kirişlerin değiştirilmesi ya da tekniğine uygun şekilde onarılması gerekiyor" diye konuştu.

`TÜRKİYE´DE STANDART KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN KULLANILMASI GEREKİYOR´

Ağır vasıta şoförlerinin gabari ve yük sınırını aşmaması gerektiğinin altını çizen Çağatay, hasarlı köprülerin onarımıyla ilgili de şu önerilerde bulundu:

"Ön gerilmeli beton kirişlerin değiştirilmesi kolay bir çalışma değil. Türkiye'de standart tip köprü kirişlerinin üretilmesi ve kullanılması gerekiyor. İlgili kurumlarda da yedeklerinin bulundurulmasıyla hasar alan kirişlerin kolaylıkla değiştirilmesi sağlanabilecektir. Ayrıca bu tür köprülerde gabari yüksekliğini artırmak biraz zor. O nedenle trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde köprü altındaki yol üzerinde yapılacak çalışmayla yolun kot farkı bir miktar düşürülebilir ama kesin çözüm; ağır vasıtaların köprü ya da tünellere girmeden mutlaka ve sık sık kontrol edilmesidir."