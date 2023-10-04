Adana Demirsporlu Tayfun Aydoğan: Hocamız isme bakmak yerine sahada yapılana inanıyor SüperLig'in 7'nci haftasında Adana Demirspor formasıyla ilk golünü atan Tayfun Aydoğan, "Burada kalıp forma rekabetini seçtim çünkü hocamız bana o izlenimi verdi. İsme bakmak yerine sahada yapılana inanıyor. Biz de ona inandık ve buradayız. Elimden geldiğince mücadelemi veriyorum" dedi.

SüperLig'in 7'nci haftasında Adana Demirspor formasıyla ilk golünü atan Tayfun Aydoğan, "Burada kalıp forma rekabetini seçtim çünkü hocamız bana o izlenimi verdi. İsme bakmak yerine sahada yapılana inanıyor. Biz de ona inandık ve buradayız. Elimden geldiğince mücadelemi veriyorum" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Adana Demirspor, ligin 8'inci haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Mavi-lacivertli ekipte Tayfun Aydoğan ve Yusuf Barasi, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir camiada olduğunun altını çizen Tayfun Aydoğan, "İşimin zor olduğunun da farkındayım. Önümde çok önemli ve değerli isimler var. Sezon öncesi kiralık olarak düşünülüyordum. Burada kalıp forma rekabetini seçtim çünkü hocamız bana o izlenimi verdi. İsme bakmak yerine sahada yapılana inanıyor. Biz de ona inandık ve buradayız. Elimden geldiğince mücadelemi veriyorum. Hocam da bana güvenerek son 4 maçta şans verdi. Bu şansı en iyi şeklide değerlendirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"TRİBÜNDEKİ ÇOCUK ISINMA HAREKETLERİ SIRASINDA 'AĞABEY, BU MAÇTA GOL ATACAKSIN' DEDİ"

Alanyaspor maçında Süper Lig'deki ilk golünü attığını ve çok duygulandığını belirten Aydoğan, gol sonrası tribünde Adana Demirspor taraftarı bir çocuğa sarıldığı anlara dair de konuştu. Maç öncesi sahada ısındıkları sırada o çocuğun kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini anlatan Aydoğan, "O sırada ısrarla 'ağabey bu maçta gol atacaksın' dedi. Ben de gol atarsam ona sürpriz yapmaya söz verdim. Attıktan sonra da güzel bir an yaşandı" dedi.

Kasımpaşa'ya karşı aldıkları yenilginin takımı güçlendirdiğini de söyleyen Aydoğan, Trabzonspor'u yenerek galibiyet serisine devam etmek istediklerini belirtti.

YUSUF BARASİ: SABIRLA BEKLEYİP KENDİNİ GÖSTERMEN GEREK

Son iki maçta kadroda şans bulan Yusuf Barasi ise mutlu olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Beşiktaş maçı benim için çok güzeldi. Hocamız Hollanda'dan geldiği için antrenman yapısına alışığım. Çok zor bir maça çıkacağız. Antrenmanlarımız iyi gidiyor. Maça hazırız ve inşallah bizim için çok önemli olan bu üç puanı alacağız. Büyük bir kulübüz ve herkes çok iyi. Sabırla bekleyip fırsatını bulduğunda kendini göstermen gerekiyor. Buranın atmosferi çok iyi. Mavi şimşekler için sahaya çıkmak ise en güzeli" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tayfun Aydoğan'ın konuşması

- Yusuf Barasi'nin konuşması

- Antrenmandan detaylar

DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Can ÇELİK

2023-10-04 11:46:53