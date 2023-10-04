Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirsporlu Tayfun Aydoğan: Hocamız isme bakmak yerine sahada yapılana inanıyor

        SüperLig'in 7'nci haftasında Adana Demirspor formasıyla ilk golünü atan Tayfun Aydoğan, "Burada kalıp forma rekabetini seçtim çünkü hocamız bana o izlenimi verdi. İsme bakmak yerine sahada yapılana inanıyor. Biz de ona inandık ve buradayız. Elimden geldiğince mücadelemi veriyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirsporlu Tayfun Aydoğan: Hocamız isme bakmak yerine sahada yapılana inanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SüperLig'in 7'nci haftasında Adana Demirspor formasıyla ilk golünü atan Tayfun Aydoğan, "Burada kalıp forma rekabetini seçtim çünkü hocamız bana o izlenimi verdi. İsme bakmak yerine sahada yapılana inanıyor. Biz de ona inandık ve buradayız. Elimden geldiğince mücadelemi veriyorum" dedi.

        Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Adana Demirspor, ligin 8'inci haftasında cuma günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Mavi-lacivertli ekipte Tayfun Aydoğan ve Yusuf Barasi, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir camiada olduğunun altını çizen Tayfun Aydoğan, "İşimin zor olduğunun da farkındayım. Önümde çok önemli ve değerli isimler var. Sezon öncesi kiralık olarak düşünülüyordum. Burada kalıp forma rekabetini seçtim çünkü hocamız bana o izlenimi verdi. İsme bakmak yerine sahada yapılana inanıyor. Biz de ona inandık ve buradayız. Elimden geldiğince mücadelemi veriyorum. Hocam da bana güvenerek son 4 maçta şans verdi. Bu şansı en iyi şeklide değerlendirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

        "TRİBÜNDEKİ ÇOCUK ISINMA HAREKETLERİ SIRASINDA 'AĞABEY, BU MAÇTA GOL ATACAKSIN' DEDİ"

        Alanyaspor maçında Süper Lig'deki ilk golünü attığını ve çok duygulandığını belirten Aydoğan, gol sonrası tribünde Adana Demirspor taraftarı bir çocuğa sarıldığı anlara dair de konuştu. Maç öncesi sahada ısındıkları sırada o çocuğun kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini anlatan Aydoğan, "O sırada ısrarla 'ağabey bu maçta gol atacaksın' dedi. Ben de gol atarsam ona sürpriz yapmaya söz verdim. Attıktan sonra da güzel bir an yaşandı" dedi. 

        Kasımpaşa'ya karşı aldıkları yenilginin takımı güçlendirdiğini de söyleyen Aydoğan, Trabzonspor'u yenerek galibiyet serisine devam etmek istediklerini belirtti.

        YUSUF BARASİ: SABIRLA BEKLEYİP KENDİNİ GÖSTERMEN GEREK

        Son iki maçta kadroda şans bulan Yusuf Barasi ise mutlu olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Beşiktaş maçı benim için çok güzeldi. Hocamız Hollanda'dan geldiği için antrenman yapısına alışığım. Çok zor bir maça çıkacağız. Antrenmanlarımız iyi gidiyor. Maça hazırız ve inşallah bizim için çok önemli olan bu üç puanı alacağız. Büyük bir kulübüz ve herkes çok iyi. Sabırla bekleyip fırsatını bulduğunda kendini göstermen gerekiyor. Buranın atmosferi çok iyi. Mavi şimşekler için sahaya çıkmak ise en güzeli" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Tayfun Aydoğan'ın konuşması

        - Yusuf Barasi'nin konuşması

        - Antrenmandan detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Can ÇELİK

        2023-10-04 11:46:53

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Patrick Kluivert: Makinelerle değil insanoğluyla çalışıyoruz
        Patrick Kluivert: Makinelerle değil insanoğluyla çalışıyoruz
        Adana'da ruhsatsız 55 silah ele geçirildi
        Adana'da ruhsatsız 55 silah ele geçirildi
        Uzmandan köprüler için `gabari´ uyarısı: Ağır vasıtalar kontrol edilsin
        Uzmandan köprüler için `gabari´ uyarısı: Ağır vasıtalar kontrol edilsin
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Belediyede rüşvetin şifresi: Zeytinin kilosu 8 bin TL
        Belediyede rüşvetin şifresi: Zeytinin kilosu 8 bin TL