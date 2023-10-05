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        Polisler, eğitimine destek verdikleri öğrencilerle bağlama çalıp, türkü söyledi

        ADANA'dapolis ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında başlatılan kursa katılan 15 lise öğrencisine bağlama hediye etti. Projeyle ilgili bilgi veren polisler, öğrencilerle birlikte bağlama çalıp, türkü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:00
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        Polisler, eğitimine destek verdikleri öğrencilerle bağlama çalıp, türkü söyledi
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        ADANA'dapolis ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında başlatılan kursa katılan 15 lise öğrencisine bağlama hediye etti. Projeyle ilgili bilgi veren polisler, öğrencilerle birlikte bağlama çalıp, türkü söyledi.

        Çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlama amacıyla başlatılan ÇOGEP kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışması yaptı. Ekipler, Yüreğir Anadolu Lisesi'nde, 'Hayallerimiz Renkleniyor' projesi kapsamında bağlama kursu açtı. Okula gidip, açılan kursa katılan polisler 15 öğrenciye de bağlama hediye etti. Öğrenciler, 120 gün sürecek kursta bağlama ve çeşitli enstrümanların eğitimini alacak.

        'KONSERVATUVAR HAYALİ OLANLAR VAR'

        Öğrencilere eğitim veren okulun müzik öğretmeni Eyüp Arısoy, projeye katkılarından dolayı polislere teşekkür ederek, "Halk eğitim merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün katkılarıyla 15 öğrencimize bağlama eğitimi vereceğiz. Aralarında çok yetenekli, konservatuvar hayali olan öğrencilerimiz de var. Umarım hepsine bir meslekten çok hobi kazandıracağız" diye konuştu.

        'MÜZİĞİ SEVİYORUM'

        Kursa katılan öğrencilerden Salih Can Bayhan (17) ise uzun süredir müzikle ilgilendiğini belirterek, "Daha önce uzun sap saz ve piyano çalıyordum. Müziği seviyorum. Kursun açılacağını duyunca, kendimi geliştirmek için hemen katıldım. Öğretmenimiz de bize destek oluyor. Arkadaşlarımla birlikte güzel şeyler yapacağız. Polislerimize de bağlama hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

        Polis ekipleri, projeyle ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra öğrencilerle bağlama çalıp, türkü söyledi.

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