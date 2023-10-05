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        Motosiklet kazasında ölen 2 kuzeni, ardakaşının 'hız' konusunda uyardığı belirlendi

        ADANA'daöğrenci minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Metin Kılıç (33) ve arkasında bulunan kuzeni Mehmet Yılmaz (23) hayatını kaybetti. Acil tıp teknisyeni olduğu öğrenilen Metin Kılıç'ın hız yapmaması konusunda kendisini sosyal medyadan uyaran mesai arkadaşına, "Abla insanı ölümden eceli korur bir şey olmaz Allah'ın izniyle" diye cevap gönderdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:10 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:15
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        Motosiklet kazasında ölen 2 kuzeni, ardakaşının 'hız' konusunda uyardığı belirlendi
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        ADANA'daöğrenci minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Metin Kılıç (33) ve arkasında bulunan kuzeni Mehmet Yılmaz (23) hayatını kaybetti. Acil tıp teknisyeni olduğu öğrenilen Metin Kılıç'ın hız yapmaması konusunda kendisini sosyal medyadan uyaran mesai arkadaşına, "Abla insanı ölümden eceli korur bir şey olmaz Allah'ın izniyle" diye cevap gönderdiği ortaya çıktı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Modernevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. S.A. yönetimindeki 01 DFN 96 plakalı öğrenci servisi, okulun önünden dönüş yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen acil tıp teknisyeni Metin Kılıç'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Motosikletin üzerinden savrulan sürücü Metin Kılıç ve arkasındaki kuzeni Mehmet Yılmaz ağır yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kılıç ve Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gençlerin yakınları acil servis önünde sinir krizi geçirirken, Kılıç´ın mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Kılıç ve Yılmaz'ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Servis sürücüsü S.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        SABAH SAATLERİNDE ARKADAŞI UYARMIŞ

        Bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından motosiklet sürerken çekilmiş bir görüntüsünü paylaşan Kılıç'a bir mesai arkadaşı tarafından "Metin merhaba kardeşim, çok hız yapıyorsun dikkat et. Allah´ım korusun" diye uyarıda bulunulduğu ortaya çıktı. Kılıç'ın ise "Merhaba abla, insanı ölümden eceli korur bir şey olmaz Allah'ın izniyle" diye cevap verdiği görüldü.

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