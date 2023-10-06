Motosiklet kazasında ölen acil tıp teknisyeni ve kuzeninin cenazeleri alındı (2)
TOPRAĞAVERİLDİLER
Adana'damotosikletle seyir halindeyken öğrenci minibüsüyle çarpışmada hayatını kaybeden acil tıp teknisyeni Metin Kılıç (33) ve kuzeni Mehmet Yılmaz'ın (23) cenazeleri, Ceyhan ilçesi Kelemeti Mahallesi'ne getirildi. Kuzenlerin cenazesine, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlıkçılar, doktorlar, motosiklet grupları, mahalleli katıldı. Sağlık teknisyeni Metin Kılıç ve kuzeni Mehmet Yılmaz, cenaze namazının ardından 20 metre arayla toprağa verildi.