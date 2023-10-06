Uluslararası Adana Lezzet Festivali, yakılan dev mangal ateşiyle başladı

ADANA'dabu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, dev mangal ateşinin yakılmasıyla başladı.

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 'Cumhuriyetin 100´üncü yılı' temasıyla düzenlenen 7'nci Uluslararası Adana Lezzet Festivali', yeni Adana Müzesi'nde düzenlenen etkinliklerle başladı. Yaklaşık 1 milyon katılımcının beklendiği, 3 gün sürecek festival kapsamında Merkez Park'ta kortej düzenlendi. Kortejin ardından Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile kent protokolü, mangal ateşi törenine katıldı.

'ESNAF İÇİN ÇOK İYİ OLDU'

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın bir lezzet kenti olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyorum. Bu festivalin de 100'üncü yıla denk gelmesi çok önemli. Ayrıca bu festivale emek veren herkesi kutluyorum. Depremden sonra bu festivalin denk gelmesi esnaflar için çok iyi oldu. Lezzet festivali sayesinde esnaf 3 günde buradan bütün zararını karşılayıp belki de 1 yıllık kirasını çıkartacak. Burası 10 bin yıllık kadim bir kent, bu topraklarda her şey yetişmektedir. Bizim Adanalı kadınların elleri lezzetli. Adanalı kadınları da yürekten tebrik ediyorum" dedi.

'ADANA'DA TURİZMİN LOKOMOTİFİ LEZZET OLACAK'

Vali Yavuz Selim Köşger ise Adana'nın, 10 bin yıllık medeniyetin beşiği olduğunu anlattı. Köşger, "Çukurova, Kilikya üzerinde çeşitli medeniyetlerin kurulduğu önemli bir merkez. Bir materyalden onlarca ürün üretmek çok önemlidir. Depremin hemen ertesinde bu festivali yapmakta tereddüt vardı. Ben de hayatın devam etmekte olduğunu, biz Türkler'in her zaman düştüğümüz yerden kalkmamız gerektiğini söyledim ve faaliyete başladı arkadaşlar. 1 ay içerisinde bu organizasyon ortaya çıktı. Bu organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Aslında Adana'da 365 gün lezzet festivali var ancak bizim turizmi daha organize bir şekilde yapmak için üstesinden gelmemiz gereken bazı hususlar var. Bütün turizmde ortak payda yeni lezzetler tatmak. Bu lezzet festivali doğru belirlenmiş bir taktik. Adana'da turizmin lokomotifi lezzet olacak" diye konuştu.

DEV MANGAL ATEŞİ YAKILDI

Konuşmaların ardından protokol üyeleri dev mangalı yakarak festivalin resmi açılışını yaptı.

Festivale katılan esnaflardan Mehmet Karaca, "Adana'mızı temsil ediyoruz, Adana'mızın gastronomisine kazandırdığımız Adana tostunu tanıtmaya devam ediyoruz. Şehir dışından da birçok yerden misafirlerimiz geldiler. Yurt dışından da misafirlerimiz var, çok memnunuz. Çok yoğunluk var. Herkesi festivale bekliyoruz" dedi.

Festival ziyaretçilerinden Zehra Akalın da "Gayet eğlenceli. Memleketimize renk katıyor festival. Yarın hafta sonunun başlamasıyla birlikte festival çok daha kalabalık olacaktır. Herkesi bekliyoruz. Adana kebabımızı yesinler, şalgamımızı içsinler" ifadelerini kullandı.

FESTİVALİN YILDIZI ADANA KEBABI

Gökhan Sezer ise "Festivalimiz güzel başladı. Eşim ve çocuklarımla geldim. Her sene buraya gelmeye çalışıyoruz. Festivalin yıldızı Adana dürüm. Yurdun dört bir yanından herkesi buraya davet ediyorum. Bu lezzetlerin tadına baksınlar" diye konuştu.

Kebapçı Salih Oral da "Dünyanın her yerinden insanları festivale geldiğini görüyoruz. 1 milyon kişi bekleniyor ama daha fazla kişi gelecek gibi. İlk günden ilgi çok büyük" dedi.