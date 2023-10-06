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        Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 22:06 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:06
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        Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-0
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı

        ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir - Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 62 Yusuf Erdoğan), Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 71 Barasi), Belhanda (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Nani (Dk. 62 Zeneli), Niang (Dk. 62 Balotelli)

        TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Rayyan Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca (Dk. 72 Teklic), Fountas (Dk. 72 Trezeguet), Bardhi (Dk. 85 Enis Destan), Onuachu

        GOL: Dk. 30 Nani (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Gravillon, Belhanda, Nani, Ertaç Özbir, Dorukhan Toköz (Adana Demirspor), Nenad Bjelica (Teknik direktör), Larsen, Baniya, Eren Elmalı (Trabzonspor)

        Süper Lig´in 8´inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor´u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30'uncu dakikada Nani kaydetti.

        7´nci dakikada Trabzonspor´da topu alan Onuachu, sol kanattan bindiren Fountas´a pasını gönderdi. Hızla ceza sahasına sokulan Fountas´ın çaprazdan gönderdiği şutta top yan ağlarda kaldı.

        10´uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Yusuf Sarı, topu ceza sahasının dışındaki Niang´a gönderdi. Niang´ın, gelişine yaptığı plase şutta Uğurcan topu kornere çeldi.

        18´inci dakikada Trabzonspor´da Bardhi, atağa çıkarken yaptığı hatalı pasta topu Niang´a kaptırdı. Çalımlarla rakip ceza sahasına sokulan Niang´ın sert şutunda Uğurcan topu kornere çeldi.

        28´inci dakikada Trabzonspor´da orta sahada topu kazanan Bardhi, rakibini çalımlayarak ceza sahasına sokuldu. Bardhi, sol kanatta müsait pozisyondaki Fountas´a topu göndermeyip, uzaktan şutunu çekti. Kaleci Ertaç, topu iki hamlede kontrol etti.

        30´uncu dakikada Adana Demirspor öne geçti. Kontratakta Adana Demirspor´da sol kanatta topu alan Yusuf Sarı, hızla çizgiye inip, içeri ortaladı. Uğurcan´ın tokatladığı topu önünde bulan Nani´nin uzak köşeye yaptığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        41´inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Yusuf Sarı, rakibini çalımlayıp içe kat etti. Ceza sahasına giren Yusuf´un yerden sert şutunda top yan direğe çarpıp auta gitti.

        Maçın ilk yarısı Adana Demirspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        55´inci dakikada Trabzonspor´da sol kanattaki Fountas topla buluştu. Fountas´ın içeri ortasında topu önüne alan Onuachu, rakibini geçip şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

        60´ıncı dakikada ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Trabzonspor´da topun başına Bakasetas geçti. Bakasetas´ın sert şutunda barajdan seken top, Onuachu´nun önünde kaldı. Onuachu´nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

        82´nci dakikada Adana Demirspor´da topla buluşan Balotelli, ceza sahası dışından şutunu çekti. Uğurcan´dan dönen topu Zeneli kafayla tamamladı ve top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

        Adana Demirspor, mücadeleyi 1-0 kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Anıl ATAR-Gökhan KESKİNCİ-Yusuf KANTARLI

        2023-10-06 22:05:49

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