Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından

SüperLig´in 8´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor´u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Trabzonspor´a karşı ilk 30 dakika çok zorlandıklarını belirten Patrick Kluivert, "Özellikle orta sahadaki hareketlilikleriyle bizi çok zorladılar. Sonrasında golümüzü attık. Biraz da şans anıydı bizim için. Sonrasında öz güvenimiz yerine geldi. Maçı domine eden taraf biz olduk. Sonrasında 2´nci yarıda önemli hamleler yaptık ve istediğimiz tutumu göstermeye başladık. Kazandığımız için mutluyum ancak daha fazla gol atamadığımız için üzgünüm. Milli aradan sonra tekrar aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

NENAD BJELICA: POZİTİF NOKTALAR VAR

Mücadelede her şeyi yapmaya çalıştıklarını ancak galip gelemediklerini belirten Nenad Bjelica, "Burada oynamak kolay değil, zor bir deplasman. Buna rağmen iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bugün 97 dakika boyunca iyi mücadele ettik. Rakibimiz az girdiği pozisyonlardan birini değerlendirdi. Bizim de fırsatlarımız vardı ancak bunlardan yararlanamadık. Buna rağmen maçtan çıkarabileceğim çok pozitif noktalar da var. Futbol böyle bir oyun" diye konuştu.

"TRABZONSPOR´DA ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM"

Son saniyeye kadar mücadele eden bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Bjelica, "Trabzonspor´a geldiğimde bu sezona benzer bir süreçten geçiyordu. 8 deplasmanda üst üste kaybetmişti. Bu sezon Hatayspor maçında puan almaya çok yakındık. Bugün de son ana kadar mücadele ettik. Eleştiriler her zaman oldu ve olacak. Biz antrenörler bu riskleri kabul ediyoruz. Trabzonspor´da çalışmaktan çok mutluyum. Son ana kadar büyük işler yapmak için sonuna kadar mücadele vereceğim. Hedefimiz, her zaman bir sonraki maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'in açıklamaları

-Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI

2023-10-06 23:27:07