Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kar maskeli saldırganın vurduğu akaryakıt istasyonu çalışanı, hayatını kaybetti

        ADANA'da kar maskeli şüpheli tarafından tabancayla başından vurulan akaryakıt istasyonu çalışanı Ahmet Aslanhan (50), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 08:38 Güncelleme: 07.10.2023 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar maskeli saldırganın vurduğu akaryakıt istasyonu çalışanı, hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da kar maskeli şüpheli tarafından tabancayla başından vurulan akaryakıt istasyonu çalışanı Ahmet Aslanhan (50), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

        Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İzin gününde çalıştığı akaryakıt istasyonuna gelen Ahmet Aslanhan, tuvalete girdi. Bu sırada istasyonda bekleyen otomobildeki 2 kişiden kar maskeli kimliği belirsiz şüpheli, araçtan inip, tuvaletten çıkan Aslanhan'ı başından tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Aslanhan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise havaya ateş açıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aslanhan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata edilip, yoğun bakım ünitesine alınan Aslanhan, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Aslanhan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        3 doktoru darbettiler
        3 doktoru darbettiler
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Murat Sancak: Yusuf Sarı'yı tedavi için Fransa'ya göndereceğiz
        Murat Sancak: Yusuf Sarı'yı tedavi için Fransa'ya göndereceğiz
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından
        Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-0
        Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-0