Uluslararası Adana Lezzet Festivali´ne yoğun ilgi

ADANA´da7´ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 2'nci gününde yoğun ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçi, festivalde Adana lezzetlerini tadıp eğlendi.

Hazırlığı aylarca süren ve dün yanan dev mangal ateşiyle açılışı yapılan 7´nci Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 2'nci gününde de coşkuyla devam ediyor. Özellikle hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı festivalde kurulan yüzlerce stantta yöresel lezzetler sunuluyor. Kebap, tatlı ve yöresel tatların hazırlandığı stantlarda uzun kuyruklar oluşurken, katılımcılar bir yandan da müzik eşliğinde eğleniyor. Ayrıca festival kapsamında gastronomiye dahil birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren yurt içi ve yurt dışından festival alanına gelen binlerce kişi, lezzet şöleninin tadını doyasıya çıkardı.

`ADANALI FESTİVALİNE SAHİP ÇIKIYOR´

Festivale dondurmacı standı açarak katılan esnaf Zafer Geyik, herkesin çok mutlu olduğunu belirterek, "Firma sahipleri, katılanlar hepsi çok mutlu. Yoğunluk geçen seneye göre daha fazla. Şalgamlı dondurmamızı gören şaşkınlığını gizleyemiyor. Bu istikrar onlar sayesinde. Adanalı festivallerine sahip çıkıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

`KATILIM, BİR MİLYONU GEÇER´

Kebapçı İsmail Çalıkıran ise her sene olduğu gibi bu yıl da büyük coşku içinde olduklarını vurgulayarak, "Bu sene de coşkuyla tüm esnaf arkadaşlarımızla hizmete ve talebe cevap veriyoruz. Herkesi festivale bekliyoruz. Kapılar açılır açılmaz güzel bir yoğunluk başladı. Festivalin gözdesi her zamanki gibi Adana kebabı oldu. Bu sene katılım bir milyonu bile geçer. Bu yoğunluğu ilk defa gördüm" diye konuştu.

Festival için Konya´dan geldiğini belirten Aysu Sezgin ise Adana lezzetlerini çok beğendiğini seneye tekrardan festivale geleceğini dile getirdi.