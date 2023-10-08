Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanaspor - Giresunspor: 4-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:11 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor - Giresunspor: 4-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:YeniAdana

        HAKEMLER: Reşat Onur Çoşkunses, Hüseyin Tetik, Kıvanç Durmaz

        ADANASPOR: Ahmet Said- Feyzi, Batuhan, Evren (Dk.57 Kubilay), Ferhat (Dk.81 Hüseyin), Harun (Dk.81 Devran), Dabo, Hakkı, Champness(Dk.73 Muhammed), Fernandes, Oberlin (Dk.73 Metehan)

        GİRESUNSPOR: Erkan- Talha (Dk.41 Ali), Kadir, Faruk Can, Şahin (Dk.84 Mehmet), Furkan, Erolcan (Dk.83 Ahmet), Çekdar, Kuwas (Dk.46 Caner), Ertuğrul (Dk.64 Emre), Mert Han

        GOLLER: Dk.12 - Dk.27 - Dk.35 Fernandes, Dk. 55 Hakkı (Adanaspor), Dk. 52 Şahin, Dk. 90 Faruk (Giresunspor)

        SARI KARTLAR: Feyzi, Metehan (Adanaspor) , Emre (Giresunspor)

        1´inci Lig 8´inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Giresunspor´u 4-2 mağlup etti.

        3´üncü dakikada Adanaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Hakkı´nın yarım volesinde kaleci Erkan gole izin vermedi.

        7´inci dakikada Giresun sporda serbest vuruş kullanan Kuvas, topu içeri ortaladı. Erolcan´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna döndü.

        8´inci dakikada Adanaspor´da atak geliştiren Champness, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdi. Champness, Erolcan´ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Reşat Onur Coşkunses penaltı noktasını gösterdi.

        10´uncu dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Fernandes´in vuruşunda kaleci Erkan topu ayağıyla çeldi.

        11´inci dakikada VAR incelemesi sonucu ceza sahası içerisine rakip oyuncuların girmesi nedeniyle penaltı tekrarlandı.

        12´nci dakikada yeniden topun başına gelen Fernandes´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        28´inci dakikada Adanaspor´da sağ kanattan atak geliştiren Ferhat´ın ortasında Fernandes´in yaptığı kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 

        32´nci dakikada Adanspor savunmasının hatasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Çektar´ın sert vuruşunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.

        35´inci dakikada Adanaspor kontra atağa çıktı. Fernandes´in başlattığı atakta ceza sahasında topla buluşan Hakkı pasını Fernandes´e gönderdi. Fernandes´in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

        Maçın ilk devresi Adanaspor´un 3-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

        52´nci dakikada Giresunspor´da Kadir, savunma arkasına sarkan Şahin´e ortaladı. Şahin´in ceza sahası içerisinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

        55´inci dakikada Adanaspor´un atağında topla buluşan Fernandes´in pasıyla buluşan Hakkı´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

        65´inci dakikada kontra atağa çıkan Fernandes, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Erkan´da kaldı.

        89´uncu dakikada Giresunspor´un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Faruk´un vuruşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

        90´ıncı dakikada hakem Reşat Onur Çoşkunses, VAR´da gelen talep üzerine barajın elle müdahalesi olup olmadığını inceledi. Hakem Reşat Onur Coşkunses´in VAR incelemesinde penaltı kararı verdi.

        90´ıncı dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Faruk´un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-2.

        Mücadele Adanaspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI

        2023-10-08 18:11:00

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne

        Benzer Haberler

        AFAD ekipleri, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde çalışmalarını anlatt...
        AFAD ekipleri, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde çalışmalarını anlatt...
        Hatay'ın gastronomi kültürü, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde anlatı...
        Hatay'ın gastronomi kültürü, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde anlatı...
        Adana'da "Ruh Sağlığı Önemli" projesindeki gençlerle "Erasmus Günleri" düze...
        Adana'da "Ruh Sağlığı Önemli" projesindeki gençlerle "Erasmus Günleri" düze...
        Adana'da bedensel engelli gençler sporla moral buluyor
        Adana'da bedensel engelli gençler sporla moral buluyor
        Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Adana'da trafik ışıklarında beklerken alev alan cipte hasar oluştu
        Adana'da trafik ışıklarında beklerken alev alan cipte hasar oluştu