Adanaspor - Giresunspor: 4-2
STAT:YeniAdana
HAKEMLER: Reşat Onur Çoşkunses, Hüseyin Tetik, Kıvanç Durmaz
ADANASPOR: Ahmet Said- Feyzi, Batuhan, Evren (Dk.57 Kubilay), Ferhat (Dk.81 Hüseyin), Harun (Dk.81 Devran), Dabo, Hakkı, Champness(Dk.73 Muhammed), Fernandes, Oberlin (Dk.73 Metehan)
GİRESUNSPOR: Erkan- Talha (Dk.41 Ali), Kadir, Faruk Can, Şahin (Dk.84 Mehmet), Furkan, Erolcan (Dk.83 Ahmet), Çekdar, Kuwas (Dk.46 Caner), Ertuğrul (Dk.64 Emre), Mert Han
GOLLER: Dk.12 - Dk.27 - Dk.35 Fernandes, Dk. 55 Hakkı (Adanaspor), Dk. 52 Şahin, Dk. 90 Faruk (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Feyzi, Metehan (Adanaspor) , Emre (Giresunspor)
1´inci Lig 8´inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Giresunspor´u 4-2 mağlup etti.
3´üncü dakikada Adanaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Hakkı´nın yarım volesinde kaleci Erkan gole izin vermedi.
7´inci dakikada Giresun sporda serbest vuruş kullanan Kuvas, topu içeri ortaladı. Erolcan´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna döndü.
8´inci dakikada Adanaspor´da atak geliştiren Champness, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdi. Champness, Erolcan´ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Reşat Onur Coşkunses penaltı noktasını gösterdi.
10´uncu dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Fernandes´in vuruşunda kaleci Erkan topu ayağıyla çeldi.
11´inci dakikada VAR incelemesi sonucu ceza sahası içerisine rakip oyuncuların girmesi nedeniyle penaltı tekrarlandı.
12´nci dakikada yeniden topun başına gelen Fernandes´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
28´inci dakikada Adanaspor´da sağ kanattan atak geliştiren Ferhat´ın ortasında Fernandes´in yaptığı kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
32´nci dakikada Adanspor savunmasının hatasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Çektar´ın sert vuruşunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.
35´inci dakikada Adanaspor kontra atağa çıktı. Fernandes´in başlattığı atakta ceza sahasında topla buluşan Hakkı pasını Fernandes´e gönderdi. Fernandes´in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
Maçın ilk devresi Adanaspor´un 3-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.
52´nci dakikada Giresunspor´da Kadir, savunma arkasına sarkan Şahin´e ortaladı. Şahin´in ceza sahası içerisinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
55´inci dakikada Adanaspor´un atağında topla buluşan Fernandes´in pasıyla buluşan Hakkı´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.
65´inci dakikada kontra atağa çıkan Fernandes, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Erkan´da kaldı.
89´uncu dakikada Giresunspor´un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Faruk´un vuruşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.
90´ıncı dakikada hakem Reşat Onur Çoşkunses, VAR´da gelen talep üzerine barajın elle müdahalesi olup olmadığını inceledi. Hakem Reşat Onur Coşkunses´in VAR incelemesinde penaltı kararı verdi.
90´ıncı dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Faruk´un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-2.
Mücadele Adanaspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Yusuf KANTARLI
2023-10-08 18:11:00