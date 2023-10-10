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        Babası şikayetini geri çekmeyince, 8 yaşındaki oğlunu tabancayla vurdular

        ADANA'da,kendisini yaralayan husumetlilerin aleyhindeki şikayetini geri çekmediği için tehdit edildiği iddia edilen A.K.'nin (31) oğlu M.K. (8), tabancayla kasığından vuruldu. Tedavisi süren M.K.'nin annesi H.K. (30), oğlunu yaralayanların hala yakalanmadığını ve tehditlere devam ettiğini belirterek, yardım istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:47 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:50
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        Babası şikayetini geri çekmeyince, 8 yaşındaki oğlunu tabancayla vurdular
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        ADANA'da,kendisini yaralayan husumetlilerin aleyhindeki şikayetini geri çekmediği için tehdit edildiği iddia edilen A.K.'nin (31) oğlu M.K. (8), tabancayla kasığından vuruldu. Tedavisi süren M.K.'nin annesi H.K. (30), oğlunu yaralayanların hala yakalanmadığını ve tehditlere devam ettiğini belirterek, yardım istedi.

        Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. Damarları parçalanan A.K.'ye yapay damarlar takıldı. Şikayet üzerine Y.Y. tutuklandı.

        İddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.'ye baskı yapan Y.Y.'nin ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. A.K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, hala tutuklu olan Y.Y.'nin ailesinden kişiler evine gidip, tehditler savurdu.

        'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

        Olayların ilkinde, 10 gün önce A.K.'nin annesi Z.K. darbedildi. 7 Ekim'de meydana gelen olayda ise motosikletli 2 kişi tarafından ailenin evine yönelik silahlı saldırıda, A.K.'nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı. O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.'nin tedavisi sürüyor.

        Polise şikayette bulunduğunu ancak saldırıyı gerçekleştiren ve azmettirenlerin hala sokakta gezip, tehdit mesajları gönderdiğini öne süren H.K., "Can güvenliğimiz yok, bu kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum. Bir oğlum yaralandı, hastanede. 'Çocuklarınız, hiçbiriniz kalmayacaksınız, yarım kalan işi tamamlayacağız' diye mesajlar atıyor. Yarın başka bir çocuğumun katledilmesinden korkuyorum" diyerek yardım istedi.

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