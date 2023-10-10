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        Önce yayaya, sonra dolmuşa çarpan motosikletli hayatını kaybetti

        ADANA'da,önce, dolmuşa binmek için yolun karşısına geçen M.S.'ye (62), daha sonra da minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Hazar Sağır (23), yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan M.S., tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:36 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:40
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        Önce yayaya, sonra dolmuşa çarpan motosikletli hayatını kaybetti
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        ADANA'da,önce, dolmuşa binmek için yolun karşısına geçen M.S.'ye (62), daha sonra da minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Hazar Sağır (23), yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan M.S., tedaviye alındı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Dolmuş şoförü V.Y., refüjden kendisine el kaldıran yolcu M.S.'yi almak için aracını sağa çekti. Bu sırada, bulvarda motosikletiyle seyir halindeki Hazar Sağır, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S.'ye çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yolcuyu bekleyen 01 M 0894 plakalı minibüse arkadan çarpıp durdu.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sağır'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alan Sağır'ın yakınları da olay yerine gelip uzun süre ağladı. Sağır'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralanan M.S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dolmuş şoförü V.Y. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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