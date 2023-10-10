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        Önce yayaya, sonra dolmuşa çarpan motosikletli hayatını kaybetti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:24
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        Önce yayaya, sonra dolmuşa çarpan motosikletli hayatını kaybetti (2)
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        '10DAKİKAÖNCE GÜLÜYORDUK SENİNLE'

        Adana'nın Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda önce yolun karşısına geçen M.S.'ye (62), daha sonra da dolmuşa çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hazar Sağır'ın (23) ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Sağır'ın kazadan kısa süre önce ziyaret ettiği bir iş yerinden ayrılırken arkadaşına sarılıp veda ettiği görüldü. Görüntüleri paylaşan arkadaşı, "Allah rahmet eylesin. 10 dakika önce gülüyorduk seninle. Mekanın cennet olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

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