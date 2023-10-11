Adana'da, başkanın kızının güzellik merkezine silahlı saldırıya 3 tutuklama

ADANA'da,Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'a ait güzellik merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan G.Ç.S. (22), D.C.D. (21) ile E.E. (20), tutuklandı.

Olay, 6 Ekim'de saat 10.00 sıralarında, Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'ndaki iş merkezinde meydana geldi. Motosikletli 2 şüpheli, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike Çetin Aykal'ın güzellik merkezine tabancayla kurşun yağdırdı. Şüpheliler kaçarken, iş yerinin camlarına 7 kurşun isabet etti. Binadaki diğer iş yerlerine de 7 kurşun isabet ederken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Tedirginliğe neden olan saldırı sırasında iş yerlerinde bulunanlar, binayı koşarak terk etti.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olay yerinde 15 boş kovan buldu. Polis, silahlı saldırıya karıştığı belirlenen G.Ç.S., D.C.D. ile E.E.'yi saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.