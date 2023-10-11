Husumetlisinin 8 yaşındaki oğlunu vuran şüpheli yakalandı ADANA'dahusumetli olduğu Ahmet K.'nin (31) oğlu M.K.'yi (8) tabancayla kasığından vuran Ahmet Yüksel (23), polisin operasyonu ile yakalandı. Emniyetteki ifadesinde rastgele ateş ettiğini öne süren Yüksel, adliyeye sevk edildi.

ADANA'dahusumetli olduğu Ahmet K.'nin (31) oğlu M.K.'yi (8) tabancayla kasığından vuran Ahmet Yüksel (23), polisin operasyonu ile yakalandı. Emniyetteki ifadesinde rastgele ateş ettiğini öne süren Yüksel, adliyeye sevk edildi.

Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası Ahmet K., 2 yıl önce husumetli oldukları Yasin Yüksel (20) tarafından tabancayla bacağından vurulup, yaralandı. Damarları parçalanan Ahmet K.'ye yapay damarlar takıldı. Şikayet sonrası gözaltına alınan Yüksel, tutuklandı. İddiaya göre; şikayetini geri çekmesi için Ahmet K. ve eşi Hülya K.'ye baskı yapan Yüksel ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. Ahmet K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, hala tutuklu olan Yüksel'in ailesinden bazı kişiler evine gidip, tehditler savurdu.

'ÇIKARLARSA YİNE SALDIRIRLAR'

Tehditler sonrası 11 gün önce Ahmet K.'nin annesi Zehra K. Yüksel ailesi tarafından darbedildi. 7 Ekim'de de Yasin Yüksel'in ağabeyi Ahmet Yüksel ile kardeşi A.A. (16), parkta oynayan Ahmet K.'nin oğlu M.K.'yi tabancayla kasığından yaraladı. O sırada yanında olan annesi Hülya K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K., tedavisinin ardından taburcu edildi. M.K., olaya ilişkin, "Parkta oynuyordum. Motosikletle gelip, bize ateş ettiler. Çok canım yandı. Beni vuranların cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Çünkü çıkarlarsa yine saldırırlar" diye konuştu

BASKINLA GÖZALTINA ALINDI

Çalışma başlatan polis, Ahmet Yüksel'i saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yüksel, ifadesinde, 2 aile arasında küfürleşmeden kaynaklı husumet olduğunu, daha önce de kavga ettiklerini öne sürdü. Olay günü de kavga çıktığını iddia eden Yüksel, rastgele ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yüksel, adliyeye sevk edildi.