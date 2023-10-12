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        Adana'da 1836 polis ile helikopter ve dron destekli asayiş uygulaması

        ADANA'da1836 polisin katıldığı, helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı, 25 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 00:28 Güncelleme: 12.10.2023 - 00:30
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        Adana'da 1836 polis ile helikopter ve dron destekli asayiş uygulaması
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        ADANA'da1836 polisin katıldığı, helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı, 25 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı ile il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 1836 polisin görev aldığı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, helikopter ve dron ile havadan destek verildi. Sabit nokta kontrollerinde 13 bin 379 aracı durdurarak arama yapan ekipler, farklı cinslerde 5 çalıntı araç ele geçirdi. Ayrıca, 72 araç sürücüsüne çeşitli kabahatlerden 391 bin 943 TL para cezası kesilirken, 4 araç ise trafikten men edildi. 145 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, usulsüzlük saptanan 3 iş yerine idari işlem uygularken 1 kişiye de 617 lira idari para cezası kesildi. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 23 kişiye ise 14 bin 191 TL idari para cezası uygulandı.

        Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 16 bin 926 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 71 kişiyi yakalarken, 25 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat ile 288 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid, 1 gram eroin ve 114 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

        EMNİYET MÜDÜRÜ İNCİ, ÇOCUKLARA HEDİYE DAĞITTI

        Sabit uygulama noktalarını gezerek, görevli amirlerden çalışma hakkında bilgiler alan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, durdurulan araçlardaki çocuklara hediyeler dağıttı. Adana genelinde 15 ilçede asayiş ve huzur uygulaması yaptıklarını dile getiren İnci, "Adana'nın huzuru için 24 saat tüm arkadaşlarımız cansiperane görevinin başında. Bizler de onlarla birlikte huzur içinde gün geçirebilmeleri için genel bir uygulama yapıyoruz. Bu uygulamalarda aranan şahıslar, uyuşturucu mücadelede uyuşturucuya yönelik kontrollerimiz, huzuru bozanlara yönelik çalışmamız var. Bugün de arkadaşlarımız epey bir aranan şahıs aldılar. Ruhsatsız tabanca yakalamalarımız fazlasıyla var. Adana'mızın huzuru için arkadaşlarımızla birlikte 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" dedi.

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