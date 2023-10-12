Adana'da 'torbacı' operasyonunda 3 tutuklama

ADANA'da'torbacı'olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde satış yaptığı belirlenen Kazım D., Volkan A., Serdal A., Erdinç O. ve Ahmet A., baskınla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 440 gram bonzai, 118 uyuşturucu hap, 36,38 gram metamfetamin, 1,36 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kazım D., Serdal A. ile Erdinç O. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.