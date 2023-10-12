Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Arıza yapan otomobili, arkadaki otomobilin üzerine yatan çocukla ittiler

        ADANA'nınKozan ilçesinde, arıza yapan otomobili, arkasında ilerleyen otomobilin üzerine yatan kişi ayaklarıyla iterek, çalışmasına yardımcı oldu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:25 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arıza yapan otomobili, arkadaki otomobilin üzerine yatan çocukla ittiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nınKozan ilçesinde, arıza yapan otomobili, arkasında ilerleyen otomobilin üzerine yatan kişi ayaklarıyla iterek, çalışmasına yardımcı oldu. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kozan ilçesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda arıza yapan otomobilin sürücüsü, arkadaşlarından yardım istedi. Çekme halatı bulamayan arkadaşları, 2 otomobilin arasına 1 kişiyi koyarak çözüm buldu. Arıza yapan araç, arkasında ilerleyen otomobilin üzerine yatan çocuk tarafından itildi. Bir süre bu şekilde ilerledikten sonra çalışmaya başlayan otomobilin sürücüsü, yoluna devam etti. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Zikzak çizen hafriyat kamyonundan ışık ihlali!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
        Baraj doluluk oranı o verinin de altına düştü!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 3 tutuklama
        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 3 tutuklama
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında 71 şüpheli yakalandı
        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında 71 şüpheli yakalandı
        ADANA'DA 1836 POLİS İLE HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI  
        ADANA'DA 1836 POLİS İLE HELİKOPTER VE DRON DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI  
        Adana'da 1836 polis ile helikopter ve dron destekli asayiş uygulaması
        Adana'da 1836 polis ile helikopter ve dron destekli asayiş uygulaması