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        Oğlunu sürekli para istediği için öldürmüş

        ADANA'datartıştığı oğlu Serhat Oti'yi (30) av tüfeğiyle öldürüp, tutuklanan Nurettin Oti (57), ifadesinde, "Sürekli para istiyordu, hiç çalışmıyordu. Bundan dolayı kavgalıydık. Yine para istemek için yanıma geldi. Kavga edecektik, belliydi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:40 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:45
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        Oğlunu sürekli para istediği için öldürmüş
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        ADANA'datartıştığı oğlu Serhat Oti'yi (30) av tüfeğiyle öldürüp, tutuklanan Nurettin Oti (57), ifadesinde, "Sürekli para istiyordu, hiç çalışmıyordu. Bundan dolayı kavgalıydık. Yine para istemek için yanıma geldi. Kavga edecektik, belliydi" dedi.

        Olay, 10 Ekim'de saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat Oti, Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin Oti'nin iş yerine gitti. Burada baba ile oğlu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Nurettin Oti, kulübeden aldığı av tüfeği ile elektrikli bisiklet üzerindeki oğluna ateş açtı. Boynuna isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalan Serhat Oti, hayatını kaybetti. Nurettin Oti gözaltına alınırken, Serhat Oti'nin cenazesi toprağa verildi.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Serhat Oti'nin uzun süredir işsiz olduğu, bu nedenle sık sık babası ile tartıştığı öğrenildi. Farklı zamanlarda babasını darbeden Serhat Öti hakkında ayrıca uzaklaştırma kararı olduğu belirtildi. Polisteki ifadesinde, "Sürekli para istiyordu, hiç çalışmıyordu. Bundan dolayı kavgalıydık. Yine para istemek için yanıma geldi. Kavga edecektik, belliydi. Bisikletle bana çarptı. Pişmanım" diyen Nurettin Oti ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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