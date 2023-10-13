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        Tartıştıkları torunları demir kürek ile darbetti

        ADANA'daSerhatO., tartıştığı dedesi Hamed Emin O. ile babaannesi Redife O.'yu demir kürekle darbetti. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:30
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        Tartıştıkları torunları demir kürek ile darbetti
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        ADANA'daSerhatO., tartıştığı dedesi Hamed Emin O. ile babaannesi Redife O.'yu demir kürekle darbetti. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle dedesi Hamed Emin O. ve babaannesi Redife O. ile tartıştı. Çıkan kavgada Serhat O., dedesi ile babaannesini bahçeden aldığı demir kürekle darbetti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Serhat O. gözaltına alındı. Hamed Emin O.'nun kaburgalarında kırık olduğu, Redife O. ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

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