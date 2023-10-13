Adana'da 60 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi ADANA'dapolisinoperasyonunda bir depoda gümrük kaçağı 60 milyon 750 bin adet makaron ele geçirildi.

ADANA'dapolisinoperasyonunda bir depoda gümrük kaçağı 60 milyon 750 bin adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, S.Ç.'nin Atikop Toptancılar Sitesi'ndeki deposuna baskın yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı 60 milyon 750 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.