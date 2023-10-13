Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Restoranda otururken silahlı saldırıda vuruldu; yaşam savaşı veriyor

        ADANA´damotosikletli Mete Dönmez (21) ile İbrahim Demir Yarıkkaya´nın (18) restorana düzenlediği silahlı saldırıda başından vurulan Oğuzhan Doğan (25), ağır yaralandı. Saklandıkları apartman dairesinde yakalanan Dönmez ile Yarıkkaya, tutuklandı. Entübe edilen Doğan, hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restoranda otururken silahlı saldırıda vuruldu; yaşam savaşı veriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA´damotosikletli Mete Dönmez (21) ile İbrahim Demir Yarıkkaya´nın (18) restorana düzenlediği silahlı saldırıda başından vurulan Oğuzhan Doğan (25), ağır yaralandı. Saklandıkları apartman dairesinde yakalanan Dönmez ile Yarıkkaya, tutuklandı. Entübe edilen Doğan, hastanede ölüm kalım savaşı veriyor.

        Olay, 9 Ekim´de saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi´nde meydana geldi. Oğuzhan Doğan ile arkadaşı Musa Denizhan (26), restoranda buluştu. Doğan ile Denizhan´ın yemek yediği sırada restoranın önüne gelen motosikletli şüpheliler Mete Dönmez ile İbrahim Demir Yarıkkaya, iş yerine tabancayla ateş açıp, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar Doğan´ın başına, Denizhan´ın kulağına, restoran çalışanı Mahmut Bayram´ın (51) ise bacağına isabet etti.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ameliyata alınan Doğan, entübe edilirken, Denizhan ile Bayram ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Kışla Mahallesi´ndeki bir apartman dairesinde saklandıklarını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, tabanca ile birlikte şüphelileri gözaltına aldı.

        TUTUKLANDILAR

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete Dönmez ile İbrahim Demir Yarıkkaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        İrlandalı kadının şüpheli ölümü!
        İrlandalı kadının şüpheli ölümü!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!

        Benzer Haberler

        Adana'da tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa dava
        Adana'da tartıştığı husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa dava
        Adana'da 60 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Adana'da 60 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Adana'da narenciye üreticilerine akülü sırt pompası dağıtıldı
        Adana'da narenciye üreticilerine akülü sırt pompası dağıtıldı
        Adana'da 60 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Adana'da 60 milyon 750 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Adana'da restorana silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Adana'da restorana silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        Tartıştıkları torunları demir kürek ile darbetti
        Tartıştıkları torunları demir kürek ile darbetti