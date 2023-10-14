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        Okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu basıp 5 öğretmeni yaraladı; o anlar kamerada

        ADANA'da ortaokulöğrencisi kız kardeşini okutmak istemeyip okulu basan Berat Z., kendisine karşı çıkan öğretmenlere saldırdı. Olayda 5 öğretmen yaralanırken, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 02:11 Güncelleme: 14.10.2023 - 02:15
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        Okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu basıp 5 öğretmeni yaraladı; o anlar kamerada
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        ADANA'da ortaokulöğrencisi kız kardeşini okutmak istemeyip okulu basan Berat Z., kendisine karşı çıkan öğretmenlere saldırdı. Olayda 5 öğretmen yaralanırken, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Olay, merkez Yüreğir ilçesine Başak Mahallesi'ndeki İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda meydana geldi. Berat Z., iddiaya göre, ortaokul öğrencisi kız kardeşini, okumasını istemediği gerekçesiyle okuldan almak istedi. Okulu basıp, sınıftan kız kardeşini zorla çıkarmak isteyen Berat Z.'ye öğretmenler engel olmaya çalıştı. Berat Z., kendisine engel olmak isteyen öğretmenlere saldırıp, 5 kişiyi yaraladı.

        İhbar olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk alınan bilgiye göre yaralı öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Berat Z. ise polis ekiplerince gözaltına aldı. 

        Öte yandan Berat Z.'nin öğretmenlere saldırdığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Berat Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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