Kuduza karşı havadan aşı çalışması

TARIMveOrman Bakanlığı'nın, 'Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Atım Çalışmaları' kapsamında, özel hazırlanmış ve içine aşılar yerleştirilmiş köfte halindeki yemler, uçakla 29 ildeki yaban hayatı bölgelerine atılacak.

Türkiye'de son dönemde kuduz vakalarının artış göstermesi ve bazılarının ölümle sonuçlanması sonrası 'kuduz' yeniden gündeme geldi. Sokaktaki kediler, köpekler ve evcil hayvanlar düzenli olarak aşılanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladığı projeyle, kuduzla mücadele adına yeni bir çalışma başlatıyor. 15 Ekim'de başlayacak 'Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Atım Çalışmaları' kapsamında Adana, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Erzurum, Bitlis, Batman, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzincan ve Tunceli olmak üzere 29 kentte, içine aşı gizlenmiş, köfte halindeki yemler, uçaklarla yaban hayatının olduğu bölgelere atılacak.

'KUDUZ ZİNCİRİ KIRILACAK'

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, çalışma hakkında DHA'ya konuştu. Kuduzun kısa sürede ölüme yol açan bir hastalık olduğunu anlatan Köse, son dönemde bu yüzden yaşanan insan kayıplarının oldukça üzücü olduğunu vurguladı. Köse, bu çağda kuduzdan dolayı insan ölümünün önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çünkü dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu hastalık yok edilmiş. Ülkemiz 'Kuduz Riskli Ülkeler' arasına girince Tarım ve Orman Bakanlığı, çok doğru ve güzel bir karar alarak yaban hayatında kuduz aşılama çalışmalarına başladı. Kedi köpekler bizler tarafından aşılanıyordu ama bir de yaban hayatındaki hayvanlar var. Onların da aşılanması gerek. Yemleme sayesinde yaban hayatındaki çakal, kurt, tilki gibi hayvanların kuduza ömür boyu bağışıklık kazanması sağlanacak. Yaban hayatından evcil hayvana, oradan da insana ulaşan kuduz zinciri kırılmış olacak. Bu çalışma sayesinde kuduzu Türkiye'de yok etmiş olacağız. Vatandaşlara uyarımız ise doğada bu yemleri görünce dokunmamalarıdır" dedi.