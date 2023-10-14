Adana'da Zafer Partisi'nden istifa eden il başkanı ve 86 kişi, MHP'ye katıldı ADANA'daZafer Partisi'nden istifa eden eski Adana İl Başkanı Ayhan Binboğa'nın da aralarında bulunduğu 87 kişi düzenlenen törenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.

ADANA'daZafer Partisi'nden istifa eden eski Adana İl Başkanı Ayhan Binboğa'nın da aralarında bulunduğu 87 kişi düzenlenen törenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.

MHP Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy,MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü ve MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ve partililer katıldı. Zafer Partisi'nden 2 gün önce istifa eden eski Adana İl Başkanı Ayhan Binboğa ile başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 87 kişiye MHP rozeti takıldı. Törende konuşan Ayhan Binboğa, istifaların ve MHP'ye geçişlerin sebeplerini anlattı. Binboğa, "Çocukların, mazlumların, sivil insanların bombalandığı bir savaşta eğer Zafer Partisi'nin bir milletvekili adayı 'Allah İsrail ordusuna güç kuvvet versin' deyince ilk tepkiyi gösteren şahsım ve Adana teşkilatıdır. Bunun üzerine de hiçbir işlem yapılmamıştır. İlkeli duruşumuzla birlikte istifa süreci bu şekilde gelişti. İstifamızı verdik. Biz gerçekten yuvamıza geldik. Kabul ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı da "Milliyetçilik duygularını içerisinde besleyen, vatanını, milletini, bayrağını seven CHP'li kardeşlerimizi de partimize davet ediyorum. Yanılgı ile partimizden ayrılan İYİ Partili kardeşlerimizi de partimize davet ediyorum. Devletin ve milletin yanında olun" diye konuştu.