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        Motosikletin torpidosundaki cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı

        ADANA´dakaldırımda park halindeki motosikletin torpidosunda bulunan cep telefonunu çalan Soner Elmas (24), yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:00
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        Motosikletin torpidosundaki cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı
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        ADANA´dakaldırımda park halindeki motosikletin torpidosunda bulunan cep telefonunu çalan Soner Elmas (24), yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 8 Ekim´de saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Aydın G. (57), motosikletini park edip, alışveriş yapmak için bakkal dükkanına girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen Soner Elmas, motosikletin torpidosundaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Motosikletine bindiğinde telefonunun çalındığını fark eden Aydın G., polise ihbarda bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, Gülbahçesi Mahallesi´ndeki saklandığı adrese baskın yaptı. Şüpheli Soner Elmas, çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Elmas, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cep telefonu ise Aydın G.´ye teslim edildi.

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