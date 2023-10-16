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        Evinde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 'Birisi, silahları damımıza gizlemiş' dedi

        ADANA'dapolisin düzenlediği baskında, evin damında 19 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınıp, tutuklanan S.O. (27), ifadesinde, "Mahallede düşmanımız çok, kim olduğunu bilmiyorum. Ancak birisi, bu silahları damımıza gizlemiş" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:30
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        Evinde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 'Birisi, silahları damımıza gizlemiş' dedi
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        ADANA'dapolisin düzenlediği baskında, evin damında 19 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınıp, tutuklanan S.O. (27), ifadesinde, "Mahallede düşmanımız çok, kim olduğunu bilmiyorum. Ancak birisi, bu silahları damımıza gizlemiş" dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, S.O.'nun evine operasyon düzenledi. Evin damında yapılan aramada, ardiyedeki kolilerin içinde, üzeri ekmek parçaları ile kapatılmış 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İncelemede, tabancaların kurusıkıdan dönüştürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan S.O., polisteki ifadesinde, "Mahallede düşmanımız çok, kim olduğunu bilmiyorum. Ancak birisi, bu silahları damımıza gizlemiş. Silahlardan haberimiz yok" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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