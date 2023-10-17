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        Fırıncı, tahsilat için gelen uncunun para dolu çantasını silahla gasbetti

        ADANA´damotosikletli ve kasklı Ali Sarı (24), Süleyman Şenci (22) ile birlikte, ortağı olduğu ekmek fırınına tahsilat için gelen uncu Mehmet A.´yı (33) tabancayla tehdit edip, aracındaki, içinde 139 bin TL bulunan çantayı gasbetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheliler tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:03 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:05
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        Fırıncı, tahsilat için gelen uncunun para dolu çantasını silahla gasbetti
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        ADANA´damotosikletli ve kasklı Ali Sarı (24), Süleyman Şenci (22) ile birlikte, ortağı olduğu ekmek fırınına tahsilat için gelen uncu Mehmet A.´yı (33) tabancayla tehdit edip, aracındaki, içinde 139 bin TL bulunan çantayı gasbetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheliler tutuklandı.

        Olay, 11 Ekim saat 17.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi´nde meydana geldi. Un fabrikasında çalışan Mehmet A., tahsilat yapmak için mahalledeki ekmek fırınına gitti. Parayı almak için otomobilde bekleyen Mehmet A.´nın yanına motosikletli ve kasklı 2 kişi geldi. Motosiklet sürücüsü tabanca doğrulttuğu Mehmet A.´yı tehdit etti, yanındaki kişi ise otomobilin arka koltuğundaki içinde 139 bin TL bulunan çantayı aldı. Şüpheliler, motosikletle olay yerinden ayrıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        ŞÜPHELİ FIRININ ORTAĞI ÇIKTI

        Mehmet A.´nın ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki 100´e yakın güvenlik kamerasını inceledi. Parayı alan şüphelinin ekmek fırınının ortağı Ali Sarı, motosikleti kullananın ise arkadaşı Süleyman Şenci olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Sarı ile Şenci´nin olayı, mahalleden arkadaşları Adem Y. (20) ve Veysel A. (21) ile planladığını, parayı da kendi aralarında paylaştıklarını belirledi.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, olaydan saatler sonra Şenci´yi Anadolu Mahallesi´nde sokakta yürürken yakaladı. Saklandıkları adresleri belirleyen polis, diğer 3 şüpheliyi de evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Mehmet A.´nın, içinde çek ve senetlerin bulunduğu çantası bir evin bahçesine atılmış halde bulundu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise gasbedilen paranın 125 bin TL´si, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile motosiklet ele geçirildi.

        2 TUTUKLAMA

        Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Sarı ile Süleyman Şenci tutuklanırken, Adem Y. ile Veysel A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ise Mehmet A.´ya teslim edildi.

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