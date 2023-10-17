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        Oğlu vurulan babanın ev ve iş yerinde 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ele geçirildi

        ADANA´daailesinin husumetlileri tarafından vurularak yaralanan 8 yaşındaki M.K.'nin babası Ahmet K.´nin (31) ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ele geçirildi. Tabancalardan biri, evdeki yufka ekmeklerin arasına gizlenmiş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:05
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        Oğlu vurulan babanın ev ve iş yerinde 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ele geçirildi
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        ADANA´daailesinin husumetlileri tarafından vurularak yaralanan 8 yaşındaki M.K.'nin babası Ahmet K.´nin (31) ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ele geçirildi. Tabancalardan biri, evdeki yufka ekmeklerin arasına gizlenmiş halde bulundu.

        Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi´nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası Ahmet K., 2 yıl önce husumetli oldukları Yasin Yüksel (20) tarafından tabancayla bacağından vurulup, yaralandı. Şikayet sonrası gözaltına alınan Yüksel, tutuklandı. İddiaya göre, şikayetini çekmesi için Ahmet K. ve Hülya K.´yi baskı yapan Yüksel ailesi, ölüm tehdidinde bulundu. Ahmet K.´nin şikayetini geri çekmemesi üzerine Yüksel´in ağabeyi Ahmet Yüksel (23), Ahmet K.´nin 8 yaşındaki oğlu M.K.´yi parkta oynadığı sırada tabancayla kasığından yaraladı. Olayın ardından yakalanan Ahmet Yüksel de tutuklandı.

        7 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ahmet K.´nin evinde ve iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Adreslere baskın yapan polis, ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirdi. Tabancalardan birinin yufka ekmeklerin arasına gizlendiği görüldü. Şüpheli Ahmet K. gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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