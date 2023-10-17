Bahçeden bedavaya alınsa bile limonun tüketiciye ulaşma maliyeti 10 lirayı aşıyor ADANA´dahasadına geçen ay başlanan ve ürün bolluğu ile talebin az olması nedeniyle fiyatı 50 kuruşun altına gerileyen erkenci cins Mayer limon, toplama maliyeti kurtarmadığı için dalında kaldı. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, ürünün dalından bedavaya alınsa bile bahçedeki toplama işçiliğinden nakliyesine, hal komisyonlarından tüketiciye satışa sunulacak son noktaya kadar kilo fiyatının 10 lirayı aştığını belirterek, üreticilere kooperatifleşme çağrısında bulundu.

ADANA´dahasadına geçen ay başlanan ve ürün bolluğu ile talebin az olması nedeniyle fiyatı 50 kuruşun altına gerileyen erkenci cins Mayer limon, toplama maliyeti kurtarmadığı için dalında kaldı. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, ürünün dalından bedavaya alınsa bile bahçedeki toplama işçiliğinden nakliyesine, hal komisyonlarından tüketiciye satışa sunulacak son noktaya kadar kilo fiyatının 10 lirayı aştığını belirterek, üreticilere kooperatifleşme çağrısında bulundu.

Türkiye´nin narenciye ihtiyacının 3´te 1´ini karşılayan Adana´da bu yıl iyi giden hava şartları nedeniyle narenciye rekoltesi 2 kat artarak 3,5 milyon tona ulaştı. Ürün bolluğu ve talebin az olması nedeniyle pek çok narenciye ürünün fiyatı düştü. Bahçede fiyatı 50 kuruşun altına gerileyen Mayer cinsi limon ise toplama maliyetini bile kurtarmadığı için dalında kaldı. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, bir ürünün dalından bedavaya alınsa bile bahçedeki toplama işçiliği, paketlemeye götürülmesi için ara nakliye, paketleme, paketlemenin ardından götürüleceği şehre hal nakliyesi, hal komisyonları ve tüketiciye satışa sunulacak son noktaya kadar maliyetler nedeniyle kilo fiyatının 10 lirayı aştığını söyledi.

'İÇ VE DIŞ PİYASADA TALEP YOK'

Aradaki kişi ve firmaların karlarıyla birlikte fiyatların daha da şiştiğini anlatan İncefikir, maliyetlerin en aza indirilmesi için üreticilerin kooperatifleşme yoluna gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Üreticinin çok ciddi sıkıntıları var. Ürünlere hem iç piyasada hem dış piyasada talep yok. Birçok bölgede ağaçlar kesilmeye başlanacak, çiftçiler farklı ürünler arayışında. Dolayısıyla çiftçi tedirgin. Maliyeti düşürmenin en güzel yöntemi çiftçilerin birlikler, kooperatifler oluşturması. Bütün bu aracı işlemleri kooperatifin kendisi yapabilir. Yani, sahadan, araziden toplanan ürün direkt olarak tüketilecek bölgelerde satılacak. Demir yolu ve deniz ulaşımı da bu sisteme dahil edilirse nakliye masrafları minimuma iner" dedi.