Adana'da denizde hortum oluştu ADANA'nınKarataş ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına sonrasında denizde hortum oluştu.

ADANA'nınKarataş ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına sonrasında denizde hortum oluştu.

İlçe merkezinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtınanın ardından denizde hortum oluştu. Bölge halkının cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.