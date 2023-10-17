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        Oğlunu öldürüp, cesedini sulama kanalına atan babaya 20 yıl hapis

        ADANA´datartıştığı oğlu Ali Ertan´ı (24) bıçaklayarak öldürüp, cesedini de çuvalla sulama kanalına atan öğretmen Mehmet Ertan´a (43) `haksız tahrik´ indirimiyle 20 yıl hapis cezası verildi. Ertan, mahkemedeki savunmasında, "Neticede ölen benim oğlum. Beraat etsem de müebbet alsam da bu üzüntüyü yaşayan benim. Çok uğraştım ancak olmadı. Bu olay isteyerek gelişmedi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:10
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        Oğlunu öldürüp, cesedini sulama kanalına atan babaya 20 yıl hapis
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        ADANA´datartıştığı oğlu Ali Ertan´ı (24) bıçaklayarak öldürüp, cesedini de çuvalla sulama kanalına atan öğretmen Mehmet Ertan´a (43) `haksız tahrik´ indirimiyle 20 yıl hapis cezası verildi. Ertan, mahkemedeki savunmasında, "Neticede ölen benim oğlum. Beraat etsem de müebbet alsam da bu üzüntüyü yaşayan benim. Çok uğraştım ancak olmadı. Bu olay isteyerek gelişmedi" dedi.

        Olay, 10 Kasım 2021´de Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı´ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Matematik öğretmeni Mehmet Ertan ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ali Ertan arasında çalışmadığı için tartışma çıktı. Kendine ait dershaneye giden Mehmet Ertan, tartışmanın sürmesi üzerine oğlu Ali Ertan´ı boğazından sustalı bıçakla ağır yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan oğlunun başında bekleyen Ertan, ölmesinin ardından deterjanla dershaneyi temizledikten sonra eniştesi Metin Öztürk´ün (40) yanına gitti.

        CESEDİ VALİZE SIĞDIRAMADILAR

        Ertan ile Öztürk, Kıbrıs Caddesi´ndeki iş yerinden valiz satın alıp, Hadırlı Mahallesi´ndeki bir portakal bahçesine mezar kazmaya çalıştı ancak toprağın sert olması nedeniyle vazgeçti. Yeniden dershaneye dönüp, Ali Ertan´ın cesedini valize koymaya çalışan şüpheliler, ayaklarının dışarıda kalması üzerine bundan da vazgeçip, başka bir iş yerinden 3 büyük çuval satın aldı.

        Cesedi çuvala koyup dershanede bırakan Mehmet Ertan, evine dönüp, olayı eşi Adle Ertan´a (45) anlattıktan sonra, kanlı kıyafetlerini de birlikte nikahsız yaşadığı Rukiye Sarı´ya (26) yıkatıp, cinayette kullandığı bıçağı da saklattı. Sabaha karşı uyanan Mehmet ile Adle Ertan, dershanedeki cesedi otomobile yükledikten sonra sulama kanalına bırakıp, yeniden eve döndü. Sarı, otomobildeki kanlı kilim ile Ali Ertan´ın eşyalarını, evin bahçesinde yaktı.

        ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

        Bir gün sonra sulama kanalında cesedi bulunan Ali Ertan için kayıp başvurusunda bulunmayan aileden şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet ile Adle Ertan´ı emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Mehmet Ertan ile cesedin gizlenmesine yardım eden Adle Ertan, Rukiye Sarı ve Metin Öztürk tutuklandı.

        5 Ocak 2022´de hakim karşısına çıkan şüphelilerden Adle Ertan, Rukiye Sarı ile Metin Öztürk tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, baba Mehmet Ertan´ın da tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        `BU ÜZÜNTÜYÜ YAŞAYAN BENİM´

        Adana 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki karar duruşmasına Mehmet Ertan ile tutuksuz yargılanan sanıklar Adle Ertan, Rukiye Sarı ile enişte Metin Öztürk ve avukatları katıldı. Mehmet Ertan savunmasında, olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediğini savunarak, "Neticede ölen benim oğlum. Beraat etsem de müebbet alsam da bu üzüntüyü yaşayan benim. Çok uğraştım ancak olmadı. Bu olay isteyerek gelişmedi. Mütalaayı kabul etmiyorum ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi.

        Mahkeme heyeti, `altsoydan akrabayı kasten öldürme´ suçundan Mehmet Ertan´a müebbet hapis cezası verdi. Ertan´ın cezası, cinayetin `haksız tahrik altında´ işlendiği gerekçesiyle 20 yıla düşürüldü. Metin Öztürk´e `suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek´ suçundan 7 ay 15 gün, Adle Ertan ve Rukiye Sarı´ya ise 5´er ay hapis cezası verildi.

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