Kebabın başkentinde Adanalılara suşiyi sevdirdi

ADANA´daYıldıray Yalçın´ın işlettiği Natha Bohem Restoran, kebabın başkentinde Adanalılara Japon yemeği olan suşiyi sevdirdi. Restoranın menüsünde somon, yılan balığı, levrek, ahtapot, yengeç, karidesten yapılan 50 çeşit suşi yer alıyor.

Her sokağında bir kebapçının yer aldığı Adana´da geleneksel lezzetlerin yanı sıra farklı ülkelerin yemekleri de tercih edilmeye başlandı. Özellikle kebabıyla yurt içi ve dışından turist çeken kentte hizmet veren Natha Bohem Restoran da dünya mutfağından lezzetlerle misafirlerini ağırlıyor. Adnan Menderes Sahil Yolu´nda yer alan restoran menüsünde yer alan 50 çeşit suşi ile Adanalılara Japon yemeğini sevdirdi. Restoranın işletmecisi Yıldıray Yalçın, Adanalılarda kebap kültürünün ağırlıklı olduğunu buna rağmen mönüsünde yer alan suşinin son dönemde tercih edilen lezzetler arasına girdiğini söyledi.

MENÜSÜNDE 50 ÇEŞİT SUŞİ BULUNUYOR

Menüsünde 50 çeşit suşi olduğunu belirten Yıldıray Yalçın, "Natha Bohem Restoran, sadece Adana'nın değil, Avrupa'nın en iyi restoranlarından biri olmaya aday bir mekan. Burada sadece yemek yemekle kalmıyor, aynı zamanda unutulmaz bir deneyim yaşıyorsunuz. Restoranın en büyük çekiciliği, muhteşem bir göl manzarasına sahip olması. Bu atmosfer, özellikle kahvaltı yaparken misafirlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Natha Bohem, dünya mutfağından lezzetleriyle de misafirlerinin damaklarını çatlatıyor. Özellikle suşi çeşitlerimiz ile çok iddialıyız. Kebabın başkentinde Adanalılara suşiyi sevdirdik. 50 farklı suşi çeşidimiz, misafirlerimizden tam not alıyor. En popüler suşilerimizde kullandığımız başta somon, yılan balığı, levrek, ahtapot, yengeç, karides gibi deniz ürünleri günlük olarak özenle seçilip, alanında uzman şeflerimizin hünerli elleriyle sanat eserine dönüştürülüyor" dedi.

`MUHTEŞEM ATMOSFER´

Restoranın tasarımının da Avrupa standartlarını yakaladığını belirten Yalçın, "Sarkan otantik lambalar, minyatür filler ve sahil kasabası hissi veren eşyalar, Natha Bohem'i normal bir restoranın ötesine taşıyor. Avrupa'daki restoranlarla yarışacak bir atmosfer ortaya çıkardık. Böylece Adana'nın gastronomi sahnesine önemli bir katkı sunuyor" diye konuştu.

DHA-Genel - Türkiye-Adana - DHA

2023-10-18 11:08:39