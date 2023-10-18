İsrail´in saldırılarında ölen Filistinliler için Adana´da gıyabi cenaze namazı kılındı

İSRAİL´inFilistin´e yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için Adana'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, dün gece Gazze´de İsrail güçlerinin hastaneye yaptığı hava saldırısı büyük tepkilere neden oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı´nın açıklamasına göre 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bugün bütün camilerden sela okuttu. Saldırılarda hayatını kaybeden toplamda 3 bini aşkın Filistinli için de öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Camilerde dua eden cemaat, saldırıların bir an önce son bulmasını istedi.