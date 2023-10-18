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        İsrail´in saldırılarında ölen Filistinliler için Adana´da gıyabi cenaze namazı kılındı

        İSRAİL´inFilistin´e yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için Adana'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:57 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:00
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        İsrail´in saldırılarında ölen Filistinliler için Adana´da gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İSRAİL´inFilistin´e yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için Adana'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, dün gece Gazze´de İsrail güçlerinin hastaneye yaptığı hava saldırısı büyük tepkilere neden oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı´nın açıklamasına göre 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bugün bütün camilerden sela okuttu. Saldırılarda hayatını kaybeden toplamda 3 bini aşkın Filistinli için de öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Camilerde dua eden cemaat, saldırıların bir an önce son bulmasını istedi.

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