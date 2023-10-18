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        Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyeni öldürüp, 3 kişiyi yaraladı

        ADANA'daAhmet Can Geben (29), tartıştığı sevgilisi Nesrin S.'yi (28) boğmaya çalıştı, ardından yardım etmek isteyen kaldığı aparttaki Saadettin Tangüner'i (58) pompalı tüfekle öldürdü. Tüfekle kaçan şüpheli, sokakta da hiç tanımadığı 3 kişiyi vurup, yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:55
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        Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım etmek isteyeni öldürüp, 3 kişiyi yaraladı
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        ADANA'daAhmet Can Geben (29), tartıştığı sevgilisi Nesrin S.'yi (28) boğmaya çalıştı, ardından yardım etmek isteyen kaldığı aparttaki Saadettin Tangüner'i (58) pompalı tüfekle öldürdü. Tüfekle kaçan şüpheli, sokakta da hiç tanımadığı 3 kişiyi vurup, yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Nadirler Apartmanı'nda meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Can Geben, kaldığı apartta, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Nesrin S. ile tartıştı. Çıkan kavgada Geben, sevgilisinin boğazını sıkıp, boğmaya çalıştı. Nesrin S. Geben'in elinden kurtulup, yardım istedi. Bu sırada Nesrin S.'nin sesine uyanan aynı apartta başka bir odadaki Sadettin Tangüner, kapıya yöneldi. Geben, odaya girip, Tangüner'i pompalı tüfekle boynundan ve kasığından vurdu.

        SOKAKTAKİ 3 KİŞİYİ YARALADI

        Koşarak daireden çıkan Geben, apartmanın önünde bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Yiğit Can A. (30), Onur G. (27) ve Ömer Berkay A.'ya (25) da tüfekle ateş açtı. Şüpheli, bitişikteki inşaatın üst katına çıkarak saklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tangüner'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı inşaatta yakaladı.

        HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Emniyete götürülen Nesrin S., ifadesinde, "Kıskançlık krizine girip, beni boğmaya çalıştı. Sonrasında yan odadaki adamı tüfekle vurdu" dedi. Şüpheli Geben ise uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Geben, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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