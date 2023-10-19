Sevgilisini boğmaya çalışıp, yardım etmek isteyeni öldüren şüpheli tutuklandı

ADANA'da,tartıştığı sevgilisi Nesrin S.'yi (28) boğmaya çalışıp, ardından yardım etmek isteyen Sadettin Tangüner'i (58) pompalı tüfekle öldüren Ahmet Can Geben (29), tutuklandı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Nadirler Apartmanı'nda meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Can Geben, kaldığı apartta, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Nesrin S. ile tartıştı. Çıkan kavgada Geben, sevgilisinin boğazını sıkıp, boğmaya çalıştı. Nesrin S., sevgilisinin elinden kurtulup, yardım istedi. Bu sırada Nesrin S.'nin sesine uyanan aynı apartta başka bir odadaki Sadettin Tangüner, kapıya yöneldi. Geben, kapıya çıkınca karşılaştığı Tangüner'i pompalı tüfekle boynundan ve kasığından vurdu.

SOKAKTAKİ 3 KİŞİYİ YARALADI

Koşarak daireden çıkan Geben, apartmanın önünde bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Yiğit Can A. (30), Onur G. (27) ve Ömer Berkay A.'ya (25) da tüfekle ateş açtı. Şüpheli, bitişikteki inşaatın üst katına çıkarak saklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yazları otellerde çalışan Tangüner'in ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı inşaatta yakaladı. Emniyete götürülen Nesrin S., ifadesinde, "Kıskançlık krizine girip, beni boğmaya çalıştı. Sonrasında yan odadaki adamı tüfekle vurdu" dedi.

`HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM´

Ahmet Can Geben, ifadesinde uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Geben, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanedeki yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.