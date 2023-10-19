Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        'Aşil' kamyonette 166 kilo skunk buldu; 2 tutuklama

        ADANA'datakibe alınıp, durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Aşil' kamyonette 166 kilo skunk buldu; 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'datakibe alınıp, durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Takibe alınan kamyonet, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde durduruldu. Sürücü Salih G. (50) ile Hıdır B.'nin (53) indirildiği araçta narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. 'Aşil'in tepki vermesi üzerine kamyonetin kasasını açan ekipler, kilime sarılmış valizlerin içerisinde 166 kilo 300 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polisteki sorgularında, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!

        Benzer Haberler

        Sevgilisini boğmaya çalışıp, yardım etmek isteyeni öldüren şüpheli tutuklan...
        Sevgilisini boğmaya çalışıp, yardım etmek isteyeni öldüren şüpheli tutuklan...
        Adana'da 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
        Adana'da 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
        ABD Adana Konsolosluğu geçici olarak kapatıldı
        ABD Adana Konsolosluğu geçici olarak kapatıldı
        Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
        Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Adana'da "Kreatif Endüstrilerde Kadrajın Ekonomisi" paneli düzenlendi
        Adana'da "Kreatif Endüstrilerde Kadrajın Ekonomisi" paneli düzenlendi