'Aşil' kamyonette 166 kilo skunk buldu; 2 tutuklama
ADANA'datakibe alınıp, durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
ADANA'datakibe alınıp, durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Takibe alınan kamyonet, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde durduruldu. Sürücü Salih G. (50) ile Hıdır B.'nin (53) indirildiği araçta narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. 'Aşil'in tepki vermesi üzerine kamyonetin kasasını açan ekipler, kilime sarılmış valizlerin içerisinde 166 kilo 300 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polisteki sorgularında, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.