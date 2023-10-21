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        Adana´da `torbacı´ operasyonuna 3 tutuklama

        ADANA´dauyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:55
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        Adana´da `torbacı´ operasyonuna 3 tutuklama
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        ADANA´dauyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, `torbacı´ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde uyuşturucu sattığı belirlenen Murat Koray Ç., Bilal E. ve Uğur A.´nın adreslerine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 1507,25 gram bonzai, 23,14 gram metamfetamin, 1,68 gram esrar, 0,38 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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