Adana´da `torbacı´ operasyonuna 3 tutuklama

ADANA´dauyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, `torbacı´ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde uyuşturucu sattığı belirlenen Murat Koray Ç., Bilal E. ve Uğur A.´nın adreslerine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 1507,25 gram bonzai, 23,14 gram metamfetamin, 1,68 gram esrar, 0,38 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.