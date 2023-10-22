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        Adana'da günlüğü 1500 liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor

        DOĞUAkdenizİnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkan Yardımcısı Nadir Vurankaya, kalifiye eleman sıkıntısı çektiklerini, bu nedenle inşaatların yavaş ilerlediğini belirterek, "Adana'da 1500 liraya çalıştıracak eleman bulamıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 10:19 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:20
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        Adana'da günlüğü 1500 liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor
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        DOĞUAkdenizİnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkan Yardımcısı Nadir Vurankaya, kalifiye eleman sıkıntısı çektiklerini, bu nedenle inşaatların yavaş ilerlediğini belirterek, "Adana'da 1500 liraya çalıştıracak eleman bulamıyoruz" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da da birçok binada ağır hasar oluştu. Kentte aylardır kontrollü yıkımlar sürerken, yükselen yeni yapılar için işçi ihtiyacı doğdu. DAİMFED Genel Başkan Yardımcısı Nadir Vurankaya, mevcut inşaatlarda çalışmaların yavaş yürüdüğünü, en büyük sıkıntının işçi bulmak olduğunu söyledi. Vurankaya, "Çalıştıracak işçilerin rakamsal maliyeleri çok yükseldi. Kalifiye işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bunun sonucunda da önümüzdeki günlerde verilecek olan taahhütlerin zamanında yerine getirilmesi için büyük bir çaba harcıyoruz ama çalıştıracak personel bulamıyoruz. Bulsak bile rakamları normal koşulların üzerinde olduğu için bu da maliyetlere yansıyacak. Artarak giden maliyetler, dairelerin satış fiyatına da yansıyacak" dedi.

        'OKULLU OLMALARI LAZIM'

        Kalifiye işçilerin ağırlık olarak Kahramanmaraş ile Hatay'da çalıştıklarını söyleyen Vurankaya, "Mevcut tadilat işlerinde, az hasarlı olan binaların boya işlerinde, seramik ve kalıp işlerinde çalışanların ciddi anlamda azaldığını gözlemledik. Taahhütleri de yerine getiremediğimizden dolayı bu işi, kısıtlı kişiler ile yapmaya çalışıyoruz. Kalifiyeli işçiler, şehir dışında çalışmayı mali açıdan kabul ediyor. Çünkü normal bir işçinin yevmiyesi 600 lirayken 1000 liraya çıkıyor. Ustanın da aldığı maaş 1500-2000 lira civarına çıktı. Bu işçileri deprem bölgesine götürdüğün zaman, olumsuz çalışma şartlarından dolayı rakamları artabiliyor. Adana'da 1500 liraya çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Verilen süre dahilinde taahhüt işlemini yapamazsanız, sıkıntılar ortaya çıkar. Bizim bir an önce işçi anlamında okullarda yetişen vasıflı kişilere, ihtiyacımız var. Gençlerimizi bu işe adapte etmemiz lazım. Okullu olmaları lazım. Bu arada stajlarını yaparak, bu işi daha iyi, daha kaliteli yerlere getirmemiz lazım. İlk hedefimiz bu" diye konuştu.

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