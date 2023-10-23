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        ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA KUZENLERİNE POMPALI İLE ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

        ADANA´daSamet Ç. (18), alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kuzenleri Erkan (15) ve Serkan Gelen'e (18) pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği iki kardeşten Erkan Gelen hayatını kaybederken, ağabeyi Serkan Gelen ise tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 02:20 Güncelleme: 23.10.2023 - 02:20
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        ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA KUZENLERİNE POMPALI İLE ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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        ADANA´daSamet Ç. (18), alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kuzenleri Erkan (15) ve Serkan Gelen'e (18) pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği iki kardeşten Erkan Gelen hayatını kaybederken, ağabeyi Serkan Gelen ise tedavi altına alındı.

        Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan ve Erkan Gelen kardeşler, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan kuzenleri Samet Ç.´nin evine gitti. Kuzenler arasında burada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Samet Ç., evdeki pompalı tüfeği alarak kuzenlerine ateş açtı. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, Samet Ç. evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

        SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Erkan Gelen Yüreğir Devlet Hastanesi´ne, ağabeyi Serkan Gelen ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Erkan Gelen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gelen´in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Serkan Gelen´in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kaçan şüpheli Samet Ç.´yi cinayeti işlediği pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        --------------------------

        - Olay yerinden çekilmiş cep telefonu görüntüsü (kanlı yerler buzlanabilir) 

        - Yüreğir Devlet Hastanesi tabelası 

        - Acil servisinin önündeki ambulanslar 

        DHA-Gündem - Türkiye-Adana / Yüreğir -

        2023-10-23 02:19:52

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