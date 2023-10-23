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        Adana'da 'torbacı' operasyonuna 2 tutuklama

        ADANA'da'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:45
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        Adana'da 'torbacı' operasyonuna 2 tutuklama
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        ADANA'da'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesi Yenibey, Mıdık ve Akkapı mahallelerinde satış yaptığı belirlenen Burhan K., Çağatay Onur D., Ayhan K., Orhan K. ve Muhammed Yusuf K.'nin evlerine operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 789,28 gram esrar, bin 37 uyuşturucu hap, 117 kök Hint keneviri, 0,99 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan K. ile Çağatay Onur D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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