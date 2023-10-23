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        Kavşaklarda cam silip, para vermeyen sürücüleri taciz edenlere 120 bin 932 TL ceza

        ADANA'dakavşaklarda araç camı silip, para vermeyen sürücüleri taciz eden 196 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 120 bin 932 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:56 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:00
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        Kavşaklarda cam silip, para vermeyen sürücüleri taciz edenlere 120 bin 932 TL ceza
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        ADANA'dakavşaklarda araç camı silip, para vermeyen sürücüleri taciz eden 196 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 120 bin 932 TL idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve bulvar kavşaklarındaki trafik ışıklarında araçlarının camını silip, para vermeyen sürücüleri taciz eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Çok sayıda ekip, motosiklet ve araçlarla kavşaklara baskın yaptı. Polisi görünce kaçan bazı kişiler, koşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bu anlar, polisin kamerasına yansıdı. Denetimlerde 4'ü çocuk, 196 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 617'şer TL olmak üzere toplam 120 bin 932 TL idari para cezası uygulandı. Ekiplerin, kavşaklardaki denetimleri sürdüreceği bildirildi.

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