Üniversiteli kızı yerde sürükleyip, çantasını gasbetti

ADANA'dayolda yürüyen üniversite öğrencisi E.N.A.'yı (20) saçlarından tutup, sürükledikten sonra çantasını gasbeden Kemal Kaynar (28), yakalandı. İfadesinde, "Bir anda aklıma geldi, yaptım" diyen Kaynar, tutuklandı.

Olay, 16 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen üniversite öğrencisi E.N.A.'yı yaya olarak takip eden kişi, genç kadının çantasını almaya çalıştı. Direnip, yere düşen E.N.A.´nın saçından tutup, sürükleyen şüpheli, içinde 300 TL bulunan çantayı alıp, metro durağına kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kolu ve bacaklarında sıyrık oluşan E.N.A. polise ihbarda bulundu.

100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelinin kaçış güzergahındaki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kaydını inceledi. İncelemede, şüphelinin 'sporda şiddet' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı bulunan Kemal Kaynar olduğu belirlendi. Ekipler, Kaynar'ı Seyhan ilçesinde saklandığı evde baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Kaynar, ifadesinde, "Bir anda aklıma geldi, yaptım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaynar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.